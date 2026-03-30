Украина перешла на привлечение наемников из бедных стран, заявили в МИД

«Сейчас акцент сместился на более необеспеченные, более нищие государства, где население просто в поисках заработка соглашается на выполнение вот такой работы. Пошел тренд на привлечение на привлечение не профессиональных наёмников, а просто нуждающихся, тех, кто готовы зарабатывать деньги любыми средствами. К этой категории относятся, например, колумбийцы, бразильцы», — рассказал Мирошник.
По его словам, часто выходцев из этих стран обманом привлекают к службе в рядах ВСУ.
«Часто кто-то обманом приезжал. Сегодня наёмников достаточно часто просто пускают в расход. Легче отправить на гарантируемую смерть колумбийцев или представителей африканских государств, чем какого-нибудь там ирландца, британца или американца», — отметил он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.