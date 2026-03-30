Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина перешла на привлечение наемников из бедных стран, заявили в МИД

РИА Новости: В МИД заявили, что Украина набирает наемников в ВСУ из бедных стран.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Украина перешла на привлечение наёмников из небогатых стран в ряды ВСУ, это не профессиональные военные, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Сейчас акцент сместился на более необеспеченные, более нищие государства, где население просто в поисках заработка соглашается на выполнение вот такой работы. Пошел тренд на привлечение на привлечение не профессиональных наёмников, а просто нуждающихся, тех, кто готовы зарабатывать деньги любыми средствами. К этой категории относятся, например, колумбийцы, бразильцы», — рассказал Мирошник.

По его словам, часто выходцев из этих стран обманом привлекают к службе в рядах ВСУ.

«Часто кто-то обманом приезжал. Сегодня наёмников достаточно часто просто пускают в расход. Легче отправить на гарантируемую смерть колумбийцев или представителей африканских государств, чем какого-нибудь там ирландца, британца или американца», — отметил он.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше