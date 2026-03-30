МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом переноса чатов

Мошенники внедрили схему обмана под предлогом переноса чатов в другой мессенджер.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Распространённой схемой является обман под предлогом переноса или переезда чата на другую платформу либо в локальный или рабочий чат», — заявили в ведомстве.

В МВД рассказали, что аферисты предлагают жертве перейти по ссылке или ввести код подтверждения, после чего доступ к аккаунту теряется.

Ранее сообщалось, что злоумышленники рассылают фальшивые сообщения ЖКХ с фишинговыми ссылками.