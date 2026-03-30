США закупают Украине системы распознавания лиц за 9,5 миллионов долларов

Интерес украинских властей к подобным технологиям не нов. Как в январе выяснило РИА Новости, министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост активно продвигал использование скандальной системы Clearview AI для идентификации российских военнослужащих. Этот сервис признан незаконным в ЕС и запрещен для коммерческого использования в США.