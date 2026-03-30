Российский БПЛА выпотрошил дрон ВСУ прямо в воздухе и снял это на видео

Российский дрон снял на видео охоту за украинским беспилотным летательным аппаратом, которая завершилась поражением цели прямо в воздухе. Соответствующие кадры в Telegram-канале публикует военный эксперт Борис Рожин.

Источник: Life.ru

Российский дрон прямо в полёте уничтожил беспилотник ВСУ в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Colonelcassad.

«Дрон ВС РФ провёл удачную охоту, настигнув вражеский дрон, пробив ему корпус и выпотрошив прямо в полёте», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как беспилотник Вооружённых сил Российской Федерации догоняет летящий ниже украинский дрон и фактически приземляется на него сверху, повреждая корпус БПЛА противника. Он извлекает «внутренности» вражеского беспилотника, после чего тот загорается и начинает падать.

Ранее стали известны подробности удара двух гиперзвуковых ракет «Кинжал» по авиационной базе ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Обе ракеты поразили защищённые подземные объекты — арочные укрытия со складами и бункер, связанный с управлением авиацией. Характер последствий указывает на попадание именно в «глубокие» цели. После ударов фиксировалась продолжительная детонация, — до 40 минут, что типично для поражения складов боеприпасов или защищённых хранилищ.

