США и ЕС сами свернули работу ближневосточного квартета, заявил Сафронков

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США и ЕС сами свернули работу «ближневосточного квартета» и занялись урегулированием регулированием конфликта в секторе Газа, но так ничего и не сделали, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
«Проблема в том, что еще при Джо Байдене США под искусственными предлогами свернули свою работу в “квартете” ближневосточных посредников в составе России, США, ЕС и ООН. За “байденовцами” моментально последовала брюссельская евробюрократия… Вашингтон и Брюссель стали объяснять, что теперь сами займутся ближневосточным урегулированием, и в результате ничем не занимались и ничего не делали», — сказал Сафронков.
«Ближневосточный квартет» — единственный легитимный механизм сопровождения процесса арабо-израильского урегулирования, одобренного резолюциями СБ ООН 1397 и 1515. «Квартет» был создан в 2002 году и объединил Россию, ЕС, США и ООН.