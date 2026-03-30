Трамп заявил о желании установить контроль над нефтью Ирана, как в Венесуэле

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. Он сделал это заявление в интервью британской газете Financial Times.

Источник: Life.ru

По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.

«Если честно, больше всего мне понравилось бы забрать нефть в Иране», — сказал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп допускал возможность военной операции по установлению контроля над иранским островом Харк. Он говорил, что такой сценарий остаётся одним из вариантов действий США. Американский лидер отмечал, что при реализации такого плана войскам пришлось бы находиться на острове некоторое время. Он также высказывал мнение, что Иран не сможет эффективно противостоять подобным действиям. Трамп подчёркивал, что у США есть несколько возможных стратегий. Он заявлял, что окончательное решение будет зависеть от развития ситуации.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше