Удар по контролю: США запустили цифровой надзор — Украина получит системы распознавания лиц

Госдепартамент США заключил контракт почти на 9,5 миллиона долларов для внедрения систем распознавания лиц на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Соглашение подписано 18 марта с американской IT-компанией Tsymmetry. Документы указывают, что речь идет о поставке бессрочных лицензий на программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, а также о разработке приложений для идентификации личности.

Реализация проекта началась 23 марта. Завершение работ запланировано на 22 марта 2028 года. Закупку сопровождает региональное управление поддержки закупок Госдепартамента США во Франкфурте.

Интерес к таким технологиям со стороны Киева фиксировался и ранее. В январе сообщалось, что Михаил Федоров, до назначения на пост министра обороны Украины, продвигал использование системы Clearview AI для идентификации российских военнослужащих. Этот сервис признан незаконным в странах Евросоюза и запрещен для коммерческого применения в США.

Параллельно российская сторона предупреждала о последствиях поставок, связанных с военной сферой. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель. В ведомстве отмечали, что страны НАТО, поставляя оружие Киеву, повышают риски эскалации. В Кремле подчеркивали, что такие действия не способствуют переговорам и могут иметь негативный эффект.

