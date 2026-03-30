Госдепартамент США заключил контракт почти на 9,5 миллиона долларов для внедрения систем распознавания лиц на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.
Соглашение подписано 18 марта с американской IT-компанией Tsymmetry. Документы указывают, что речь идет о поставке бессрочных лицензий на программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, а также о разработке приложений для идентификации личности.
Реализация проекта началась 23 марта. Завершение работ запланировано на 22 марта 2028 года. Закупку сопровождает региональное управление поддержки закупок Госдепартамента США во Франкфурте.
Интерес к таким технологиям со стороны Киева фиксировался и ранее. В январе сообщалось, что Михаил Федоров, до назначения на пост министра обороны Украины, продвигал использование системы Clearview AI для идентификации российских военнослужащих. Этот сервис признан незаконным в странах Евросоюза и запрещен для коммерческого применения в США.
Параллельно российская сторона предупреждала о последствиях поставок, связанных с военной сферой. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель. В ведомстве отмечали, что страны НАТО, поставляя оружие Киеву, повышают риски эскалации. В Кремле подчеркивали, что такие действия не способствуют переговорам и могут иметь негативный эффект.
