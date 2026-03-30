Никто, кроме них: как проходят сборы у молодых офицеров-десантников

Весеннее раннее утро, на одном из полигонов Минобороны России слышны звуки выстрелов. Начинается очередной день учебно-методического сбора с молодыми офицерами-десантниками. Основные задачи — проверка и совершенствование их индивидуальных навыков на поле боя и в самостоятельной работе при штатном вооружении и военной технике, а также подготовка к уверенному выполнению должностных и специальных обязанностей при управлении подразделениями в боевых условиях.
Большую роль в подготовке младших офицеров сыграли инструкторы, прибывшие из зоны спецоперации и имеющие боевой опыт.
Лесополоса.
Лейтенанты начинают занятия с отработки действий в составе штурмовой группы в лесополосе. Самое важное — довести до автоматизма действия при наступлении: работу штурмовых групп, выдвижение к лесополосе и ее штурм, захват выгодного рубежа. Условный противник для этого тоже имеется. Молодым офицерам нужно было как можно быстрее занять свои огневые позиции, после чего методично продвигаться в сторону «противника». «Держу», «пошел», «иду» — наиболее часто произносимые слова на этой тренировке.
Дополнительную сложность для перемещения и координации действий военнослужащих создавали кружащие и жужжащие над их головами квадрокоптеры, имитирующие дроны противника.
«Упражнение выполняется с боевыми патронами на основе опыта специальной военной операции. Тактическая обстановка создана на основе реальных боевых действий», — рассказал в беседе с ТАСС инструктор с позывным Профессор. Он отметил, что ключевыми аспектами тренировки были «контроль действий своих товарищей, занятие выгодной огневой позиции и правильность поражения цели».
Населенный пункт.
На следующей учебной точке, где удалось побывать корреспонденту ТАСС, отрабатывали наступательные действия в населенном пункте.
На полигоне воссоздали картину, с которой могут столкнуться офицеры при ведении боя в городских условиях, — воздействие FPV-дронов противника, средства имитации, активное задымление местности, горящая автомобильная техника и условные здания, словно события действительно происходят в небольшом населенном пункте. Как указал инструктор с позывным Ветеринар, подобные «декорации» демонстрируют реальные боевые условия и помогают укрепить морально-психологическое состояние военнослужащих.
По замыслу, лейтенанты в составе штурмовых групп должны были осуществить штурм населенного пункта. В ходе занятия обстановка накаляется путем отработки различных боевых ситуаций. Один из военнослужащих сымитировал получение ранения при продвижении.
В его сторону тут же устремилась мобильная эвакуационная группа на квадроцикле. На первый взгляд это не кажется чем-то сложным, но в действительности офицерам нужно было соблюдать правила для «спасения» товарища: организовать грамотное прикрытие от огня и «удара» дронов противника, покинуть линию огня, донести его безопасным маршрутом до мототехники.
Медицинский блиндаж.
После «спасения» боевого товарища из-под огня его эвакуируют на квадроцикле в блиндаж, где оказывают первую помощь, стабилизируют состояние и готовят к эвакуации.
У бойца проверяют правильность наложения жгута, снимают с него мешающую экипировку, проверяют на предмет скрытых ранений. Найдя рану на грудной клетке, военнослужащему накладывают на пораженное место окклюзионный пластырь. Вместе с этим оказывающий первую помощь делает тампонаду раненой конечности с помощью бинта, держит ее порядка пяти минут. Далее проводит конверсию жгута, накладывая давящую повязку, и ослабляет кровоостанавливающий турникет.
К другому блоку медицинской подготовки относится помощь раненым в имитационном полевом медпункте. Там лейтенанты проводят занятия по устранению напряженного пневмоторакса декомпрессионной иглой, полной остановке наружного кровотечения на конечности с последующим снятием жгута или турникета, восполнению кровопотери внутривенным доступом и проведению мероприятий по оказанию доврачебной помощи.
«В современных условиях в процессе обучения тактической медицине уделяется большое количество часов. Элементы оказания первой помощи, которые влияют на жизнь раненого в первые часы от момента получения ранения, играют очень большую роль в дальнейшем восстановлении боеспособности на следующих этапах медицинской эвакуации», — рассказал инструктор по тактической медицине с позывным Магистр.
Бронегруппы, роботы и дроны.
Наиболее масштабной тренировкой стало контрольное комплексное занятие для лейтенантов. Оно направлено на отработку младшими командирами действий по управлению штурмовыми взводом, ротой и приданными средствами — пулеметом «Корд», БМД-2, расчетами АГС-17, БПЛА и FPV-дронов, роботизированными комплексами «Курьер» и «Омич».
По легенде, противник наступал и вклинился в боевые порядки наших подразделений. Исчерпав свои боевые возможности, он закрепился в населенном пункте. Командиру штурмовой роты поставили задачу освободить этот населенный пункт, выбить оттуда противника и восстановить положение по переднему краю нашей обороны.
Для проведения тренировки оборудовали командно-наблюдательные пункты роты и взвода. Одним из ключевых моментов занятия стала возможность молодым офицерам совершенствовать полученные навыки в управлении штурмовым взводом в составе штурмовой роты со средствами усиления в различных видах боя с обязательной отработкой взаимодействия и всестороннего обеспечения. Каждый лейтенант смог отточить свои навыки в управлении подразделением в бою.
Как отметили ТАСС в Минобороны России, по итогам тренировки все офицеры показали высокие результаты.
Вместо итогов.
В ходе сбора молодые офицеры получили первое боевое крещение, хоть пока и в бою с условным противником. Основной стала отработка действий в составе штурмовых групп, управление ими, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения при ведении боя.
Лейтенанты также освоили новые средства и способы действий с учетом опыта СВО, изучили вероятный характер действий противника в различных условиях.
«Вся отработка боя реализуется с учетом реального опыта специальной военной операции. Мы постоянно анализируем тактику действий противника, активно на нее реагируем путем совершенствования способов ведения и выполнения боевых задач. Поэтому каждое наше занятие детально анализируется и проводится исходя из актуальной тактической обстановки на поле боя», — рассказал ТАСС офицер управления боевой подготовки Воздушно-десантных войск с позывным Струна.
Алексей Павливкер.