Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассматривает извлечение урана с иранской территории, пишет WSJ

WSJ: Трамп обдумывает операцию по извлечению 450 кг урана с иранской территории.

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Президент Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению из Ирана почти тысячи фунтов (около 450 килограммов — ред.) урана», — говорится в материале издания.

По словам источников, Трамп пока не принял окончательного решения по этому поводу и думает над рисками для американских военных.

При этом, как заявили собеседники издания, американский лидер в целом открыто настроен в отношении такого плана, «потому что это могло бы помочь достичь его главной цели — не дать Ирану создать ядерное оружие».

Один из источников заявил, что Трамп также призывает своих советников оказать давление на Иран, чтобы исламская республика согласилась на передачу урана в качестве условия прекращения военного конфликта.

«В разговорах с политическими союзниками Трамп ясно дает понять, что иранцы не могут оставить этот материал себе, и обсуждает возможность конфисковать его силой, если Иран за столом переговоров не откажется от него», — добавляет газета.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

