Трамп рассматривает извлечение урана с иранской территории, пишет WSJ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Президент Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению из Ирана почти тысячи фунтов (около 450 килограммов — ред.) урана», — говорится в материале издания.
По словам источников, Трамп пока не принял окончательного решения по этому поводу и думает над рисками для американских военных.
При этом, как заявили собеседники издания, американский лидер в целом открыто настроен в отношении такого плана, «потому что это могло бы помочь достичь его главной цели — не дать Ирану создать ядерное оружие».
Один из источников заявил, что Трамп также призывает своих советников оказать давление на Иран, чтобы исламская республика согласилась на передачу урана в качестве условия прекращения военного конфликта.
«В разговорах с политическими союзниками Трамп ясно дает понять, что иранцы не могут оставить этот материал себе, и обсуждает возможность конфисковать его силой, если Иран за столом переговоров не откажется от него», — добавляет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.