Трамп утверждает, что Иран готов выполнить многие требования США

Американский лидер уверен, что в республике произошла смена власти.

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил с утверждением, что руководство Ирана выражает готовность выполнить большую часть требований США.

«Они уступили нам по большей части пунктов. Почему бы им этого не сделать?» — заявил он журналистам на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон, отвечая на вопрос о том, направили ли США Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта. «Они соглашаются с нашим планом. Я имею в виду, что мы попросили их о 15 вещах», — добавил американский лидер. Он заверил, что Тегеран «по большей части» согласен выполнить эти требования. «Мы попросим их еще о паре вещей», — подчеркнул американский лидер.

«Я предполагаю, что будет заключена сделка с Ираном. Это может быть скоро», — считает президент США. «Я думаю, что мы заключим сделку с ними, вполне уверен в этом. Но вполне возможно, что и нет», — отметил он.

Президент США также выразил уверенность в том, что в Иране фактически произошла смена власти. «Я бы посчитал, что это смена режима. И, если честно, они ведут себя очень разумно», — отметил он, говоря о представителях Ирана.

Лидер США вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, в котором провел выходные.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше