Трамп утверждает, что Иран готов выполнить многие требования США

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил с утверждением, что руководство Ирана выражает готовность выполнить большую часть требований США.
«Они уступили нам по большей части пунктов. Почему бы им этого не сделать?» — заявил он журналистам на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон, отвечая на вопрос о том, направили ли США Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта. «Они соглашаются с нашим планом. Я имею в виду, что мы попросили их о 15 вещах», — добавил американский лидер. Он заверил, что Тегеран «по большей части» согласен выполнить эти требования. «Мы попросим их еще о паре вещей», — подчеркнул американский лидер.
«Я предполагаю, что будет заключена сделка с Ираном. Это может быть скоро», — считает президент США. «Я думаю, что мы заключим сделку с ними, вполне уверен в этом. Но вполне возможно, что и нет», — отметил он.
Президент США также выразил уверенность в том, что в Иране фактически произошла смена власти. «Я бы посчитал, что это смена режима. И, если честно, они ведут себя очень разумно», — отметил он, говоря о представителях Ирана.
Лидер США вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, в котором провел выходные.