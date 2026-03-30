Бендер-Аббас и остров Кешм в Иране подверглись ударам США и Израиля

В южной части Ирана произошла серия взрывов в двух крупных городах. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Также появились сообщения о взрывах в столице страны.

Источник: Life.ru

По данным телеканала, взрывы зафиксированы на острове Кешм и Бендер-Аббасе. Сведения о разрушениях и пострадавших не приводятся. Также известно о работе систем противовоздушной обороны в Тегеране.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил проведение военной операции, направленной на захват иранского острова Харк. Он подчеркнул, что в случае высадки на острове войскам США пришлось бы оставаться там какое-то время, но сам захват прошёл бы «с лёгкостью». Хозяин Белого дома выразил уверенность, что иранская сторона не имеет сил, чтобы отразить попытку захвата острова.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

