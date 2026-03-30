В ГД раскрыли, можно ли отказаться от газа в доме и перейти на электричество

Отказ от газа в квартире или во всём доме в принципе возможен, но речь идёт о переустройстве, которое требует согласований и аккуратной работы с инженерными системами. Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«Если собственник хочет отказаться от газа в квартире, необходимо официально отключить оборудование через газораспределительную организацию и оформить изменения. Самостоятельно что-то перекрывать или демонтировать нельзя. Такие работы относятся к переустройству помещения и регулируются ст. 25 и 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, а порядок безопасного обращения с газовым оборудованием установлен правилами, утверждёнными постановлением правительства РФ № 410», — напомнил парламентарий.
Если речь идёт о переводе всего многоквартирного дома на электричество, ситуация значительно сложнее, предупредил депутат.
«В этом случае неизбежно затрагивается общее имущество дома — системы газоснабжения и электроснабжения. Такие изменения могут рассматриваться как реконструкция и требуют решения собственников в порядке ст. 44 и 46 Жилищного кодекса РФ. Поскольку затрагивается общее имущество, как правило, требуется согласие всех собственников помещений в доме. Ключевой вопрос здесь — техническая возможность», — подчеркнул собеседник RT.
Большинство домов, изначально спроектированных с газоснабжением, не рассчитаны на массовое использование электрических плит, пояснил Якубовский.
«Требования к нагрузкам и электроснабжению закреплены в действующих строительных нормах, и без увеличения мощности перевод на электричество либо невозможен, либо небезопасен. Отдельно стоит учитывать ответственность за самовольные действия. Самовольное переустройство влечёт ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ, а нарушение правил безопасного использования газового оборудования — по ст. 9.23 КоАП РФ. Переход на электричество возможен, но только при наличии технической готовности и при соблюдении всех требований. Любые попытки “сделать быстрее и проще” в этой сфере создают риски для всех жителей дома», — заключил он.
