Трамп: США полностью уничтожили военно-воздушные силы и флот Ирана

США якобы полностью уничтожили военно-воздушные силы Ирана и боевой флот этой страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, Соединённые Штаты будто бы на несколько недель опережают график проведения операции против исламской республики.
«Если бы вам сказали, что за три дня мы уничтожим 158 кораблей, весь их флот — а мы это сделали. Мы уничтожили все их военно-воздушные силы», — уточнил американский лидер в беседе с журналистами.
Кроме того, как утверждает президент, США ликвидировали большую часть иранских ракет. Трамп также привёл информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. Глава Белого дома допустил, что аятолла мог погибнуть или получить тяжёлые ранения.
«Мы, власти, вообще ничего о нём не слышали», — пояснил американский президент.
Напомним, ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США, декларируя готовность к переговорам, одновременно в тайне разрабатывают планы наземной операции в исламской республике. Вместе с тем глава законодательного органа подчеркнул, что иранские силы готовы к появлению американских войск, чтобы открыть по ним огонь и нанести удар по союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.