США и Израиль совершили роковую ошибку: главная новость из Ирана 30 марта

Исламская республика не оставляет без ответа удары США и Израиля по объектам на ее территории. Накануне Иран нанес ракетный удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, где уничтожил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry ВВС США и несколько самолетов-заправщиков KC-135. Также стало известно, что Тегеран ударил по двум заводам в ОАЭ и Бахрейне. Эти предприятия связаны с американской военной промышленностью.
Что не учли США и Израиль, начиная боевые действия на Ближнем Востоке? Почему эксперты говорят о высокой цене, которую США придется заплатить за выход из этой войны? Ответ на эти вопросы дал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя aif.ru главную новость из Ирана 30 марта.
«У США работает восприятие Ирана как “третьесортной” страны. Они не боялись Исламскую республику, думали, что играючи разберутся с этим противником. А Иран изменился», — объяснил военный эксперт.
Попов подчеркнул, что современный Иран обладает хорошей базой, необходимым вооружением и большим человеческим потенциалом.
«Это уже не то государство, которое было 5 или 10 лет назад. Сейчас Иран — это одно из самых мощных государств на Ближнем Востоке с большим боевым потенциалом. Да, у них не все вооружение новое. Но то, как они используют имеющиеся силы, ракеты, беспилотники, показывает, что качественные результаты можно получить, если люди адаптивны к этому делу, хорошо подготовлены и готовы служить своей родине, своему отечеству до последнего. Это даёт мощный результат, потому что используя пусть не самую современную технику, иранцы наносят своему противнику серьезный ущерб, уничтожая авиацию США, нанося удары по авианосцам и военным объектам», — резюмировал он.