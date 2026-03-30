Катастрофа на горизонте: США рискуют увязнуть в Иране также, как во Вьетнаме

По оценке эксперта, ограниченный контингент не способен решить задачи на территории исламской республики. Даже переброска около 10 тыс. военнослужащих не даст результата. В случае масштабного развертывания сотен тысяч военных США рискуют надолго увязнуть в затяжном конфликте.
Профессор считает вероятность полномасштабного наступления низкой. По его словам, переброска сил носит, прежде всего, политический характер и направлена на давление на Иран с целью вынудить его к уступкам.
Он также отметил, что даже при попытке захвата отдельных объектов, включая остров Харк, удержание позиций будет затруднено. Краткосрочный успех в таких операциях не гарантирует контроля над территорией.
Эксперт указал на дисбаланс сил в воздухе и на море в пользу США, однако подчеркнул наличие у Ирана боеспособных сухопутных и ракетных подразделений. По его данным, страна обладает значительной территорией — более 1,6 млн квадратных километров — и населением около 91 млн человек.
Ранее американские СМИ сообщали о разногласиях в руководстве США по поводу хода военной операции. По данным источников, часть чиновников считает, что контроль над ситуацией утрачен, а наземное наступление может рассматриваться как один из возможных сценариев.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары нанесены по крупным городам, включая Тегеран. В Вашингтоне заявили, что действия связаны с ракетной и ядерной угрозами. В ответ Корпус стражей исламской революции провел серию атак по объектам в Израиле и по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке.
В результате ударов по территории Ирана, по имеющимся данным, погибли верховный лидер Али Хаменеи и ряд представителей руководства страны.
