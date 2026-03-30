Катастрофа на горизонте: США рискуют увязнуть в Иране также, как во Вьетнаме

Полномасштабная наземная операция США против Ирана может обернуться стратегической катастрофой, сопоставимой с войной во Вьетнаме, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Китайского народного университета Цзинь Цаньжуна.

По оценке эксперта, ограниченный контингент не способен решить задачи на территории исламской республики. Даже переброска около 10 тыс. военнослужащих не даст результата. В случае масштабного развертывания сотен тысяч военных США рискуют надолго увязнуть в затяжном конфликте.

Профессор считает вероятность полномасштабного наступления низкой. По его словам, переброска сил носит, прежде всего, политический характер и направлена на давление на Иран с целью вынудить его к уступкам.

Он также отметил, что даже при попытке захвата отдельных объектов, включая остров Харк, удержание позиций будет затруднено. Краткосрочный успех в таких операциях не гарантирует контроля над территорией.

Эксперт указал на дисбаланс сил в воздухе и на море в пользу США, однако подчеркнул наличие у Ирана боеспособных сухопутных и ракетных подразделений. По его данным, страна обладает значительной территорией — более 1,6 млн квадратных километров — и населением около 91 млн человек.

Ранее американские СМИ сообщали о разногласиях в руководстве США по поводу хода военной операции. По данным источников, часть чиновников считает, что контроль над ситуацией утрачен, а наземное наступление может рассматриваться как один из возможных сценариев.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары нанесены по крупным городам, включая Тегеран. В Вашингтоне заявили, что действия связаны с ракетной и ядерной угрозами. В ответ Корпус стражей исламской революции провел серию атак по объектам в Израиле и по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке.

В результате ударов по территории Ирана, по имеющимся данным, погибли верховный лидер Али Хаменеи и ряд представителей руководства страны.

