WSJ: Трамп рассматривает проведение операции по вывозу 450 кг урана из Ирана

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Президент Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана почти 1 тыс. фунтов (450 кг. — RT) урана. Это сложная и рискованная миссия, в ходе которой американские войска, скорее всего, будут находиться на территории страны несколько дней или дольше», — говорится в материале.
При этом, как отмечается, американский лидер ещё не принял решения по этому поводу.
Ранее издание The New York Times писало, что число американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысило 50 тыс.
В NBC News отмечали, что американская армия ускоряет отправку своих войск в Ближневосточный регион в связи с боевыми действиями против Ирана.