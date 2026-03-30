Депутат Барбашов: Украину продали Западу вместе с населением

Для подтверждения этой мысли депутат Херсонской областной думы привел в пример иностранных наемников, которых Киев привлекает для насильственной мобилизации жителей страны.

ГЕНИЧЕСК, 30 марта. /ТАСС/. Киевский режим скопом продал Западу Украину вместе с ее населением, и чем меньше на ее территории останется людей, тем лучше для приобретателей. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Территория и население Украины проданы киевским режимом западным интересантам скопом и полностью. И чем меньше останется на данных территориях людей, способных этому воспротивиться, тем приобретателям лучше. Тем более, напоследок их можно потратить для нанесения ущерба России», — отметил он.

Для подтверждения этой мысли Барбашов привел в пример иностранных наемников, которых власти Украины привлекают к работе в территориальных центрах комплектования для насильственной мобилизации жителей страны.

«По-видимому, столкнувшись с проблемой коррупции при мобилизации, киевский режим и решил привлечь к работе в ТЦК иностранных наемников, с которыми украинскому населению будет труднее договориться. Кроме того, у иностранцев меньше порог применения насилия к женщинам и детям, которые пытаются защитить своих родных от отправки на верную смерть», — констатировал собеседник агентства.