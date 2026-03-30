«Особое давление». В США раскрыли, как решение Трампа отразилось на России

Аналитик Биб: США сейчас не способны оказывать экономическое давление на Россию.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не могут оказывать экономическое давление на Россию и, возможно, не смогут еще долгое время, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России», — отметил он.

При этом Биб подчеркнул, что подорожание нефти укрепляет позиции России.

«Кроме того, из-за роста цен на нефть Россия получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетики. Это, в свою очередь, означает, что ее способность экономически поддерживать конфликт с Украиной становится значительно выше — по крайней мере в краткосрочной перспективе, как следствие ситуации в Иране. Таким образом, на Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить этот конфликт и весьма вероятно, что такого давления не будет еще какое-то время», — подчеркнул эксперт.

Ранее Соединенные Штаты сняли запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на танкеры по состоянию на 12 марта.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

