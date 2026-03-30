Эсминец США пошел ко дну: Иран атаковал корабль сверхзвуковыми ракетами

Американский эсминец USS Robert E. Peary затонул после удара сверхзвуковыми ракетами, сообщили иранские источники. В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что потеря такого корабля серьезно ударит по США.
«В этой ситуации должно подтверждение, потому что если это так, то все очень серьезно. Подобных эсминцев там было порядка 15, на каждом — 96 ракет Tomahawk. Если если подтвердится, что в него попали и он затонул, то останется 14. Эсминец такого типа — это основной американский боевой корабль, это серьёзная потеря», — объяснил военный эксперт.
Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, какие просчеты США привели к уничтожению иранской ракетой самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry ВВС США, находившегося на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.