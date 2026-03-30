МИД вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакия: что об этом известно

Министерство иностранных дел России вновь вызвало британского дипломата. 29 марта такое сообщение получила временная поверенная в делах Великобритании в РФ Дейни Долакия. Она должна прибыть во внешнеполитическое ведомство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России.
Детали инцидента не раскрываются. Две недели назад, 13 марта, ведомство вызвало послов Британии и Франции Найджела Кейси и Николя де Ривьера. С ними провели беседу из-за ЧП в Брянске. Послы получили протест в связи с атакой ракетами Storm Shadow по центру российского города. Более развернутая информация о новом инциденте поступит позднее.
«На Смоленскую площадь вызвана временная поверенная Британии», — констатировали в МИД РФ. Министерство дало пояснения по теракту в Брянске, произошедшему 10 марта. В результате удара ВСУ погибли восемь человек, еще около 40 жителей получили ранения. МИД заявил о причастности Франции и Британии к трагедии.
«Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве», — сказано в материале российского ведомства.
В МИД также заявили, что Лондон подрывает дипломатические усилия РФ и США по урегулированию конфликта на Украине. Британия продолжает остро и провокационно высказываться в адрес России. Эти агрессивные сообщения «диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона».
Министерство, кроме того, направило предупреждение Южной Корее. РФ примет ответные меры в случае поставок Сеулом оружия Украине. Москва считает недопустимым участие Южной Кореи в конфликте.
Между тем зафиксировано применение боевиками ВСУ химоружия против военных ВС РФ и граждан. Как пояснил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов, украинские формирования нарушают обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Такие случаи, по его данным, носят системный характер. Нарушения фиксируются ответственными органами, добавил дипломат.