WP: эксперты сомневаются в возможностях США уничтожить ракетную программу Ирана

Эксперты сомневаются в возможностях США и Израиля уничтожить ракетную программу Ирана, пишет The Washington Post.

Издание со ссылкой на спутниковые снимки сообщает о повреждении четырёх ключевых объектов Ирана по производству баллистических ракет с момента начала операции.

«Некоторые эксперты сомневаются, что ракетная программа может быть полностью уничтожена», — говорится в материале.

В частности, эксперты отмечают опыт Ирана в восстановлении после предыдущих атак, а также доступ Тегерана к зарубежным цепочкам поставок. Кроме того, газета пишет, что Иран использует мобильные ракетные установки, количество которых неизвестно.

Ранее телеканал CNN сообщал, что глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер и начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир обсудили дальнейшие шаги против оборонно-промышленного комплекса Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше