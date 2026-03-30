Xinhua: председатель тайваньской партии Гоминьдан посетит Пекин в апреле

Представителя политической силы пригласили на материк для содействия мирному развитию отношений.

ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Делегация тайваньской партии Гоминьдан во главе с председателем Чжэн Ливэнь совершит визит в материковую часть Китая с 7 по 12 апреля. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на канцелярию ЦК КПК по работе с Тайванем.

«Для содействия мирному развитию отношений между двумя партиями и по берегам Тайваньского пролива я уполномочен объявить, что ЦК КПК и генеральный секретарь Си Цзиньпин приветствуют и приглашают председателя Чжэн Ливэнь посетить Цзянсу, Шанхай и Пекин», — передает слова главы канцелярии Сун Тао агентство.

Представители партии Гоминьдан выразили благодарность и официально приняли приглашение. В заявлении тайваньской политической силы подчеркивается стремление к совместной работе для укрепления мира, расширения двусторонних обменов и обеспечения благополучия жителей по обе стороны пролива.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше