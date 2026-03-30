Сенатор напомнил о правилах оказания медпомощи для детей из многодетных семей

Дети из многодетных семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи в поликлиниках. Это предусмотрено законодательством Российской Федерации и реализуется в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
«Право распространяется на детей в возрасте до 18 лет из многодетных семей. Этот порядок закреплён прежде всего президентским указом “О мерах по социальной поддержке многодетных семей” и федеральным законом “Об основах охраны здоровья граждан”. Для подтверждения статуса необходимо предъявить документ, удостоверяющий многодетность (например, удостоверение многодетной семьи)», — пояснил парламентарий.
Отмечается, что внеочередной приём возможен как к врачам общей практики, так и к специалистам — педиатрам, хирургам, неврологам и другим, в зависимости от медицинских показаний.
«Следует учитывать, что порядок предоставления льгот и внеочередного медицинского обслуживания для многодетных семей может отличаться в зависимости от региона. В ряде субъектов России действуют дополнительные местные нормативные акты, расширяющие перечень мер поддержки многодетных семей», — заключил сенатор.
