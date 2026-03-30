Трамп поблагодарил Лукашенко и заявил о желании встретиться с ним

Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование сотен осужденных в республике и заявил, что будет ждать его на следующем заседании так называемого «Совета мира», созданного ранее Соединёнными Штатами.
19 марта в Минске приняли делегацию США во главе со специальным посланником руководителя Белого дома по Белоруссии Джоном Коулом. В переговорах принял участие Лукашенко, который по результатам беседы помиловал 250 заключённых, приговорённых по экстремистским статьям.
По словам Трампа, число осужденных, которых с мая 2025 года освободили по решению белорусского лидера, превысило 500 человек.
«Я хотел бы выразить самую тёплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании “Совета мира”!» — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.
Напомним, ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что белорусская сторона обязательно посетит «Совет мира», если это будет приемлемо для Минска. Она уточнила, что президент республики готов обсудить с Трампом вопросы международной повестки и двусторонних отношений.