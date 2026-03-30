«Все ждут выступления президента»: Путин готовит содержательную речь для ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин каждый год принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В следующий раз мероприятие пройдет в первых числах июня. Владимир Путин по традиции поучаствует в ПМЭФ. С таким объявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, транслирует ТАСС.
Представитель Кремля уведомил, что президент России вновь выступит с речью на форуме. Он каждый год готовит такое сообщение. Грядущее мероприятие не станет исключением.
«Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме», — констатировал Дмитрий Песков.
Он отметил, что речь Владимира Путина будет содержательной. Пресс-секретарь российского лидера не раскрыл основные темы выступления президента. Известно, что Москва направила приглашение на форум Саудовской Аравии. Оно по-прежнему остается в силе, сказал Дмитрий Песков. Эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на предложение России.
Ранее Владимир Путин провел встречу с бизнесменами. Она состоялась в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Общение продлилось около двух часов. На встрече присутствовали глава «Норникеля» Владимир Потанин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, председатель правления ВТБ Андрей Костин и многие другие предприниматели.
Позднее стало известно, что один из участников беседы с президентом выделил крупную сумму для государства. Как рассказал Дмитрий Песков, это было добровольное решение. По словам представителя Кремля, бизнесмен обсудил этот вопрос с семьей и пришел к соответствующему выводу. Пресс-секретарь президента не раскрыл имя предпринимателя.
Между тем подготовка к ПМЭФ уже началась. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Ведомства согласовали план по подготовке к мероприятию. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал ПМЭФ мощным фактором развития городской экономики. В прошлом году на полях форума было заключено 67 соглашений на сумму более 1 триллиона рублей. Участие в мероприятии приняли 20 тысяч делегатов из 140 государств.