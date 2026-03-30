«Все ждут выступления президента»: Путин готовит содержательную речь для ПМЭФ

Между тем подготовка к ПМЭФ уже началась. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Ведомства согласовали план по подготовке к мероприятию. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал ПМЭФ мощным фактором развития городской экономики. В прошлом году на полях форума было заключено 67 соглашений на сумму более 1 триллиона рублей. Участие в мероприятии приняли 20 тысяч делегатов из 140 государств.