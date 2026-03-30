Шифр Мадуро: раскрыта тайна первого послания главы Венесуэлы из тюрьмы

«Постоянное подчёркивание молитвы означает “я играю по навязанным правилам, я религиозный, пацифистский, а не радикальный политик”. Коллективное “мы” (он + жена) и постоянный акцент на “народе внутри и за пределами страны” — это не просто благодарность. Это напоминание о масштабе его сети поддержки, он пытается привить мысль США, что “если со мной что‑то случится, реакция будет уже глобальной”. Многократные повторы “любовь”, “забота”, “поддержка”, “моральная сила”, “внутренняя крепость” — это сигнал своему лагерю: нельзя уходить в вооружённый ответ, надо удержать страну от хаоса», — расшифровал эксперт фразы из обращения Мадуро.