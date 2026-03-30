Шифр Мадуро: раскрыта тайна первого послания главы Венесуэлы из тюрьмы

Николас Мадуро, который вместе с супругой Силией Флорес находится под стражей в США, впервые с момента похищения из страны обратился к венесуэльцам. В публикации в соцсети он от себя и от лица своей супруги поблагодарил за поддержку и призвал соотечественников работать над поддержанием мира в республике.
Есть ли подтекст, зашифрованный в этом обращении, и что можно прочитать между строк, aif.ru рассказал политолог-международник, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Он отметил, что в тексте нет «шифра» в конспирологическом смысле, однако есть политический и психологический подтекст.
«Это тщательно сконструированный сигнал одновременно населению, элитам и внешним игрокам, написанный языком христианской мистики, боливарианской идеологии и сценариев “национального примирения” под контролем США», — объяснил эксперт.
Так, за фразой «мы в порядке, твёрды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», по словам Панкратова, закодировано послание: «меня не сломали, но я нахожусь под полным контролем».
«Постоянное подчёркивание молитвы означает “я играю по навязанным правилам, я религиозный, пацифистский, а не радикальный политик”. Коллективное “мы” (он + жена) и постоянный акцент на “народе внутри и за пределами страны” — это не просто благодарность. Это напоминание о масштабе его сети поддержки, он пытается привить мысль США, что “если со мной что‑то случится, реакция будет уже глобальной”. Многократные повторы “любовь”, “забота”, “поддержка”, “моральная сила”, “внутренняя крепость” — это сигнал своему лагерю: нельзя уходить в вооружённый ответ, надо удержать страну от хаоса», — расшифровал эксперт фразы из обращения Мадуро.
Политолог подчеркнул, что за лексикой «мира и примирения» спрятано очень прагматическое послание к венесуэльцам, сторонникам и противникам вывезенного в США президента с призывом не рушить систему и обещанием санкционировать переговоры и компромисс. При этом в обращении есть и послание для США. По словам Панкратова, Мадуро показывает, что он демонстративно миролюбив, призывает к диалогу, то есть способен быть полезным элементом в конструкции будущего Венесуэлы как фигура для переговоров, гарант спокойствия, символ компромисса.