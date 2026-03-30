Сербы воспринимают победы России как свои собственные. Об этом заявил Глава правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Политик уточнил, что Россия и ее президент имеют право проводить суверенную политику и защищать интересы страны и народа.
«Это помогает нам, сербам, видеть в той борьбе, которую ведет российский народ, и некие наши победы, которые не были возможны, когда весь мир напал на Сербию и Республику Сербскую», — отметил Додик в интервью РИА Новости.
Ранее президент Александр Вучич назвал лидера России Владимира Путина дорогим другом Сербии. По его словам, он всегда рад визитам российских делегаций.
Вучич выразил глубокую признательность Путину за многолетнюю поддержку Сербии и сербского народа. Он подчеркнул, что помощь России всегда была своевременной и неоценимой.