Папа римский: Бог отвергает молитвы лидеров, которые ведут войны

Как отмечает Reuters, понтифик не назвал конкретных мировых лидеров. Однако агентство указывает, что американские чиновники используют христианскую риторику, чтобы оправдать совместные американо-израильские удары по Ирану. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет начал проводить христианские молитвенные службы в ведомстве, а 25 марта молился о «чрезмерной жестокости действий против тех, кто не заслуживает пощады».