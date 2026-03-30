Сюрприз от Ирана: генерал назвал главную ошибку США и Израиля в войне

В ответ на атаки США и Израиля Иран ракетным ударом уничтожил самолет E-3G Sentry ВВС США на авиабазе в Саудовской Аравии. Генерал-майор Попов указал на основную ошибку США, допущенную в войне с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Иран ракетным ударом уничтожил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry ВВС США на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Также стало известно о об ударах Тегерана по двум заводам в ОАЭ и Бахрейне, связанным с американской военной промышленностью.

Комментируя эти новости aif.ru, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на главную ошибку США в войне на Ближнем Востоке. Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты привыкли считать Иран «третьесортной» страной.

«У США работает восприятие Ирана как “третьесортной” страны. Они не боялись Исламскую республику, думали, что играючи разберутся с этим противником. А Иран изменился. Это уже не то государство, которое было 5 или 10 лет назад. Сейчас Иран — это одно из самых мощных государств на Ближнем Востоке с большим боевым потенциалом. Да, у них не все вооружение новое. Но то, как они используют имеющиеся силы, ракеты, беспилотники, показывает, что качественные результаты можно получить, если люди, адаптивны к этому делу, хорошо подготовлены и готовы служить своей родине, своему отечеству до последнего. Это даёт мощный результат, потому что используя пусть не самую современную технику, иранцы наносят своему противнику серьезный ущерб, уничтожая авиацию США, нанося удары по авианосцам и военным объектам», — объяснил собеседник издания свою позицию.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении 85-й волны операции «Честное обещание 4». Были нанесены ракетные и беспилотные удары по нескольким предприятиям тяжёлой промышленности.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
