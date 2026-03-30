Удар без деталей: Трамп сообщил о ликвидации США целей в Иране

По его словам, за последние сутки американские силы выявили и поразили объекты, которые ранее не удавалось обнаружить. Конкретные цели не раскрываются. Подтверждений и дополнительных данных со стороны официальных структур не приводится.
На этом фоне, как ранее сообщала американская пресса, в администрации США обсуждается возможность проведения военной операции на территории Ирана. Речь идет о сценарии с участием сухопутных войск.
По данным СМИ, предполагается краткосрочное вторжение сроком на несколько дней. Операцию оценивают как сложную и сопряженную с рисками для военных.
Как отмечается, Трамп в целом допускает реализацию такого варианта, однако анализирует уровень угроз. Окончательное решение о проведении операции не принято.
