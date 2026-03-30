Эксперт Никсон: США и Иран не убедят мир в своей победе, опираясь на риторику

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Стороны конфликта вокруг Ирана не смогут убедить мировое сообщество в своей победе одними лишь заявлениями, поскольку ситуация находится под пристальным вниманием международного сообщества. Таким мнением с ТАСС поделился американский политолог Гарланд Никсон.
«Я не думаю, что какой-либо из сторон удастся использовать риторику, способную убедить людей, затронутых конфликтом, в том, что он завершился в пользу той или иной стороны. И причина кроется в том, что в данном противостоянии люди по всему миру — не просто сторонние наблюдатели. Это конфликт, в котором люди всерьез обеспокоены судьбой своих стран и прежде всего своих семей: тем, как они будут выживать, будет ли у них работа и еда. Поэтому я полагаю, что риторика сейчас не имеет значения. Люди всерьез вникают в этот конфликт, пытаясь понять, когда же закончатся страхи и страдания», — сказал он.
По словам Никсона, президент Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о победе, пытаясь создать впечатление, будто США полностью контролируют ситуацию и уже добились окончательного успеха. «Полагаю, мы достигли той стадии, когда данный конфликт уже не может оцениваться исключительно сквозь призму заявлений и риторики, исходящих от одной или другой стороны — по крайней мере до тех пор, пока обе стороны не придут к согласию о его завершении», — заключил эксперт.