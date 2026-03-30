Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти под Курском подростка от инсульта

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти в Курской области 14-летнего подростка после инсульта.

Об этом сообщает СК России.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курской области Андрею Борисовичу Гусеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В эфире федерального канала сообщалось, что 14-летний подросток скончался после инсульта. По мнению его матери, мальчика можно было бы спасти, если бы медики оказали ему помощь своевременно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Железногорске Курской области.