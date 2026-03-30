Киевский режим полностью продал Украину Западу, включая ее население. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в интервью ТАСС.
«Территория и население Украины проданы киевским режимом западным интересантам скопом и полностью. И чем меньше останется на данных территориях людей, способных этому воспротивиться, тем приобретателям лучше», — сказал парламентарий.
Барбашов привел пример иностранных наемников. Он уточнил, что Киев начал их привлекать для решения проблем с коррупцией в процессе мобилизации. По его словам, местному населению труднее договориться с наемниками.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина выполняет деструктивную роль в международной политике. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев оказывает ключевое влияние на подрыв мировой безопасности. Также Украина способствует развитию нелегальной торговли оружием.