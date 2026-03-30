В Японии усилят охрану посольств после вторжения в представительство КНР в Токио

24 марта на его территорию незаконно проник лейтенант вооруженных сил Японии, который был задержан и передан японской полиции. В зарослях, где он некоторое время скрывался, обнаружили нож, который военный купил накануне в Токио. 23-летний лейтенант был арестован и в ходе допросов признался, что хотел потребовать от посла КНР в Токио перестать делать жесткие заявления в адрес Японии. Он также намеревался, как утверждается, совершить самоубийство на глазах у главы диппредставительства Китая.