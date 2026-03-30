В Японии усилят охрану посольств после вторжения в представительство КНР в Токио

Главное полицейское управление оценило проникновение военнослужащего Японии в посольство как «совершенно недопустимый» инцидент.

Источник: Reuters

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Главное полицейское управление Японии провело экстренное совещание по вопросам усиления охраны дипломатических представительств в стране в связи с недавним незаконным проникновением на территорию посольства КНР в Токио. Во встрече принимали участие представители 12 префектур, где действуют посольства и консульства зарубежных государств, сообщило информационное агентство Kyodo.

Главное полицейское управление, как было заявлено на совещании, намерено проверить ситуацию с охраной дипломатических представительств в Японии и существенно ее усилить. Оно оценило как «совершенно недопустимый» инцидент в посольстве КНР в Токио.

24 марта на его территорию незаконно проник лейтенант вооруженных сил Японии, который был задержан и передан японской полиции. В зарослях, где он некоторое время скрывался, обнаружили нож, который военный купил накануне в Токио. 23-летний лейтенант был арестован и в ходе допросов признался, что хотел потребовать от посла КНР в Токио перестать делать жесткие заявления в адрес Японии. Он также намеревался, как утверждается, совершить самоубийство на глазах у главы диппредставительства Китая.

МИД КНР в связи с этим сделал Токио строгое представление и рекомендовал китайским гражданам воздержаться от поездок в Японию.

Резкое обострение отношений между двумя странами произошло в конце прошлого года после того, как глава японского правительства Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня может представить Токио право на применение силы. Это вызвало резкое недовольство Китая, расценившего слова премьера как открытую угрозу и вмешательство во внутренние дела КНР.

21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
