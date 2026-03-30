Алаудинов раскрыл масштабы дезертирства в рядах ВСУ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дезертирство в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч человек, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«У них уже во всех, как говорится, ипостасях, по всем швам государство уже рвётся. Бойцы на передовой не хотят воевать, идут массовые самовольные оставления частей, у них и это исчисляется уже сотнями тысяч человек — люди, которые бросают части и уходят», — сказал Алаудинов.
Собеседник агентства подчеркнул, что украинские солдаты все чаще предпочитают плен служению в украинской армии.
«При малейшей возможности бойцы украинских формирований действительно предпочитают сдаться в плен и остаться в живых, нежели умереть за эту преступную власть», — подчеркнул Алаудинов.