«Ведомости»: ЦИК одобрил агитацию на маркетплейсах

В Центризбиркоме отметили, что кандидаты сами могут определять содержание, формы и методы своей агитации.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кандидаты и политические партии вправе проводить агитацию на маркетплейсах. Об этом Центризбирком сообщил газете «Ведомости».

«Полагаем, кандидаты и избирательные объединения вправе заключать гражданско-правовые договоры с маркетплейсами на размещение агитационных материалов при условии соблюдения требований законодательства о выборах», — отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что кандидаты сами могут определять содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводить ее и привлекать для ее проведения иных лиц.