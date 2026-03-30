«Ведомости»: ЦИК одобрил агитацию на маркетплейсах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кандидаты и политические партии вправе проводить агитацию на маркетплейсах. Об этом Центризбирком сообщил газете «Ведомости».
«Полагаем, кандидаты и избирательные объединения вправе заключать гражданско-правовые договоры с маркетплейсами на размещение агитационных материалов при условии соблюдения требований законодательства о выборах», — отметили в ЦИК.
В Центризбиркоме добавили, что кандидаты сами могут определять содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводить ее и привлекать для ее проведения иных лиц.