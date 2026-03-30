Банкир назвал лучший инструмент для сбережений

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Банковские вклады — лучший инструмент для сбережений на сегодняшний день, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Сегодня вклады — лучший вариант, потому что реальная ставка высокая», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ведяхин пояснил, что разрыв между реальной инфляцией и доходностью по вкладам сейчас существенный, а при относительно стабильном рубле «это дает максимальный результат».
ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых. По оценке Росстата, годовая инфляция в России в январе составила 6%.