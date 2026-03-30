Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны последствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Таганрог

Светлана Камбулова обратилась к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о последствиях массированной атаки беспилотников ВСУ, которая была отражена в городе минувшей ночью 30 марта. В результате инцидента один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.

По информации городской администрации, повреждения получили 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, а также остекление в школе № 26. В связи с этим пришкольный лагерь временно переведён в школу № 27, где продолжит принимать детей. Повреждения также зафиксированы на трёх предприятиях.

Из дома № 21 по улице Свободы проведена эвакуация жильцов. Для обеспечения безопасности и проведения работ сапёрами территория будет перекрыта. Трамвайное движение временно приостановлено в направлении завода Бериева.

Утром рабочая группа приступит к обходу повреждённых территорий. Пострадавшим окажут содействие в устранении последствий.

Светлана Камбулова обратилась к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. В случае обнаружения обломков БПЛА категорически запрещается приближаться к ним — необходимо незамедлительно звонить в экстренную службу по номеру 112.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше