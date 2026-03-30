Командир Крава: используют для атаки на донецком направлении сотни БПЛА за ночь

ДОНЕЦК, 30 марта. /ТАСС/. Украинские военные используют для атаки на донецком направлении сотни дронов. За ночь их может быть более 300, сообщил журналистам командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Крава.
«Бывает они летят и днем маленькими группами. Ночью, как правило, это большие волны. Бывает и по 300 единиц на наше направление, бывает и больше, бывает и меньше. Как я понимаю, сколько у них остается в резерве, столько и запускают по своим возможностям», — сказал Крава.
Он добавил, что чаще всего встречаются украинские беспилотники «Лютый», FP-1 и FP-2. В основном они летят ночью для лучшей маскировки. FPV-дроны противник запускает перманентно, вне зависимости от времени суток. Враг целится в основном по подстанциям, котельным, телевышкам и базовым станциям.