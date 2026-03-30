Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Крава: используют для атаки на донецком направлении сотни БПЛА за ночь

Командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона группировки «Центр» рассказал, что чаще всего встречаются украинские беспилотники «Лютый», FP-1 и FP-2.

ДОНЕЦК, 30 марта. /ТАСС/. Украинские военные используют для атаки на донецком направлении сотни дронов. За ночь их может быть более 300, сообщил журналистам командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Крава.

«Бывает они летят и днем маленькими группами. Ночью, как правило, это большие волны. Бывает и по 300 единиц на наше направление, бывает и больше, бывает и меньше. Как я понимаю, сколько у них остается в резерве, столько и запускают по своим возможностям», — сказал Крава.

Он добавил, что чаще всего встречаются украинские беспилотники «Лютый», FP-1 и FP-2. В основном они летят ночью для лучшей маскировки. FPV-дроны противник запускает перманентно, вне зависимости от времени суток. Враг целится в основном по подстанциям, котельным, телевышкам и базовым станциям.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше