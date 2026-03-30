«Купол Донбасса» в действии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Системой «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 211 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 185 беспилотников, над Горловкой — 26.
Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру Республики.
В ночь на 23 марта противник осуществил массированный налет ударными дронами FP-1 на телецентр в Ленинском районе Донецка. ПВО и МОГами сбиты четыре беспилотника, но одному БПЛА удалось атаковать объект гражданской инфраструктуры. Электроподстанция в Куйбышевском районе попала под прицел украинских террористов. «Купол Донбасса» перехватил самолетный беспилотник FP-2, вооруженный боеголовкой ФП-105. Вблизи Никитовского района Горловки подавлен FPV-дрон с самодельным взрывным устройством, начиненный множеством поражающих элементов для нанесения максимального ущерба мирному населению.
Система «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
16+