«В большой беде». На Западе осознали, какой кошмар их ждет впереди

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп не рассчитывал, что втянется в затяжной конфликте на Ближнем Востоке, и в итоге США попали в беду, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«Президент Трамп не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. Он отправился на войну, полагая, что проведет еще одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведет парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», — отметил он.
При этом Миршаймер выразил уверенность, что Трампу не удастся заключить с Ираном выгодное для США мирное соглашение.
«Но если вместо этого вы оказываетесь в войне на истощение — о, тогда вы в большой беде. И особенно в большой беде по той причине, что иранцы держат в руках слишком много козырей. Мы хотим заключить сделку сейчас. Трамп хочет заключить сделку. Но он хочет заключить ее на своих условиях, а этого сделать не может. Потому что иранцы кровно заинтересованы, чтобы просто оставить все как есть. А в какой-то момент, когда у них будет гораздо больше рычагов воздействия, чем сейчас, они попытаются заключить сделку уже на своих условиях», — объяснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.