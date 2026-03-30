Эсминец на дне, истребители в хлам: США не ждали таких потерь в Иране

В ответ на атаки США и Израиля Иран нанес мощный ракетный удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, уничтожив самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry ВВС США. Эта машина, переброшенная из Оклахомы в зону Персидского залива в конце февраля, разлетелась на куски — кадры катастрофы уже разошлись по сети. Западные источники подтверждают: это первая боевая потеря E-3G за всю историю эксплуатации. Тегеран не остановился на этом — удары обрушились на два завода в ОАЭ и Бахрейне, связанных с американской военной промышленностью. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о 85-й волне операции «Честное обещание 4», где ракеты и дроны поразили предприятия тяжелой промышленности.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя события для aif.ru, отметил что США совершили большую ошибку, недооценив Иран.
Роковая ошибка противников Ирана.
Генерал Попов прямо указал на фундаментальную ошибку США и Израиля.
«У США работает восприятие Ирана как “третьесортной” страны. Они не боялись Исламскую республику, думали, что играючи разберутся с этим противником. А Иран изменился. Это уже не то государство, которое было 5 или 10 лет назад. Сейчас Иран — это одно из самых мощных государств на Ближнем Востоке с большим боевым потенциалом. Да, у них не все вооружение новое. Но то, как они используют имеющиеся силы, ракеты, беспилотники, показывает, что качественные результаты можно получить, если люди, адаптивны к этому делу, хорошо подготовлены и готовы служить своей родине, своему отечеству до последнего. Это даёт мощный результат, потому что используя пусть не самую современную технику, иранцы наносят своему противнику серьезный ущерб, уничтожая авиацию США, нанося удары по авианосцам и военным объектам», — объяснил эксперт.
Американцы просчитались в оперативно-тактическом размещении: не учли возможность атаки на базу, не спрятали самолет, недооценили разведку Ирана. В результате Тегеран провел блестящую операцию, засек цель и нанес мгновенный удар. Это не случайность — Иран накопил серьезные силы, с которыми противникам придется считаться.
Что такое E-3G и почему его потеря — удар по нервам США.
Самолеты типа E-3G — это «глаза» ВВС США, отметил собеседник издания.
«Самолёты типа E-3G используются для наведения целеуказания авиационных боевых группировок, обеспечивают управление истребительной авиацией в воздухе. В Иране они работают больше именно как целеуказание, наведение по наземным целям. Также они обеспечивают безопасность воздушного пространства соседних государств, то есть Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. Эти самолеты, пролетая на уровне от четырех до восьми километров высоты, просматривают воздушное пространство, которое находится в их зоне ответственности. То есть, такой борт является очень значимой целью», — отметил Попов.
«Это великолепно, что иранцам удалось уничтожить самолёт ДРЛО Е-3G. Это была с одной стороны, ловкость рук, проявленная со стороны Ирана, который подловил этот борт. Иранцы продемонстрировали, что даже теми силами и средствами, о которых так с пренебрежительностью говорят американцы и израильтяне, он провели разведку и ликвидацию такой важной цели. С другой стороны, это промах оперативно тактического размещения этого самолёта со стороны командной линии США. Американцы не предусмотрели возможность атаки Ираном этой базы, не спрятали борт, не рассчитали, что разведка противника окажется на высоком уровне», — подчеркнул генерал-майор.
Самолеты типа E-3G — это машины почти штучного производства после глубокой модернизации, их парк сократился с 16 до 15 единиц, а новых не выпускают.
«Потеря самолета ДРЛО Е-3G для США — это большая имиджевая потеря. Самолёты, которые использовались во многих боевых конфликтах и выходили всегда, как говорится, сухими из воды, сегодня становятся мишенями, по которым противник успешно наносит удары. Это очень сильно бьет по психологическому и эмоциональному состоянию американских военных», — резюмировал Попов.
Эсминец USS Robert E. Peary на дне: сверхзвуковые ракеты в деле.
Иранские источники сообщили о новом ударе: сверхзвуковые ракеты затопили американский эсминец USS Robert E. Peary. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в беседе с aif.ru отметил масштаб бедствия.
«В этой ситуации должно быть подтверждение, потому что если это так, то все очень серьезно. Подобных эсминцев там было порядка 15, на каждом — 96 ракет Tomahawk. Если подтвердится, что в USS Robert E. Peary попали и он затонул, то останется 14. Эсминец такого типа — это основной американский боевой корабль, это серьёзная потеря», — объяснил Дандыкин.
Тегеран продолжает бить по объектам Израиля и Саша, выбирая те, потеря которых наносит как материальный, так и имиджевый ущерб. Эксперты предупреждают: США и Израиль заплатят высокую цену за недооценку современного Ирана.