В Таганроге при атаке ВСУ повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

В Таганроге Ростовской области в результате массированной воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.
Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
«Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, десять автомобилей, остекление в школе № 26», — написала она в Telegram-канале.
Кроме того, повреждения получили три предприятия. Из одного дома были эвакуированы люди.
В результате атаки погиб один человек, восемь пострадали.
Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки БПЛА на регион.
