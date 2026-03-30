Делегация из Тайваня в апреле посетит материковый Китай, пишут СМИ

Синьхуа: делегация из Тайваня в апреле посетит материковый Китай.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости. Делегация тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан во главе с председателем Чжэн Ливэнь с 7 по 12 апреля посетит ряд регионов материкового Китая, включая Пекин, передает агентство Синьхуа.

«Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) и генеральный секретарь Си Цзиньпин пригласили председателя Чжэн Ливэнь возглавить делегацию для посещения материкового Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чжэн Ливэнь «выразила благодарность и с радостью приняла приглашение». Визит делегации партии Гоминьдан пройдет с 7 по 12 апреля, Чжэн Ливэнь посетит восточную провинцию Цзянсу, Шанхай и Пекин.

Как пишет агентство, цель поездки состоит в содействии мирному развитию связей между КПК и партией Гоминьдан, а также отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

В настоящее время партия Гоминьдан является крупнейшей оппозиционной партией на Тайване, глава администрации острова Лай Циндэ является членом Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП).

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

