ТАСС: в ВСУ довели до самоубийства планировавшего сдаться ВС РФ солдата

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Украинский военнослужащий с позывным Бро из 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, планировавший сдаться в плен ВС РФ в Сумской области, доведен до самоубийства на позициях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Допросы военнопленных украинских солдат показали, что командир 119-й отдельной бригады теробороны Павел Юрчук приказал оказывать физическое воздействие на военнослужащих, допускающих мысли о сдаче в плен. В частности, на позициях в Краснопольском районе до самоубийства был доведен военнослужащий с позывным Бро, планировавший сложить оружие», — сказал собеседник агентства.
Ранее пленный солдат ВСУ Павел Федько рассказал, что украинское командование склоняет боевиков подразделения «Волки да Винчи» к самоубийству в случае риска попасть в плен. При прохождении обучения на полигоне этот тезис был одним из ключевых для боевиков подразделения.
Как сообщили ранее ТАСС в российских силовых структурах, вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих всегда сопряжен с большим риском из-за заградотрядов ВСУ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отмечал, что украинские военнослужащие, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могли сдаться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ.