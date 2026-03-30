ТАСС: в ВСУ довели до самоубийства планировавшего сдаться ВС РФ солдата

Как сообщили ранее ТАСС в российских силовых структурах, вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих всегда сопряжен с большим риском из-за заградотрядов ВСУ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отмечал, что украинские военнослужащие, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могли сдаться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ.