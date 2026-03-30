Силовики зафиксировали масштабную переброску войск ВСУ под Волчанск

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. ВСУ перебрасывают 53-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) из Краматорска на волчанское направление в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Анализ некрологов украинских военнослужащих показал переброску на волчанское направление новых подразделений 53-й ОМБр из Краматорска», — сказал собеседник агентства.
В российских силовых структурах в октябре 2025 года рассказали РИА Новости, что командование и штабы 53-й и 60-й отдельных механизированных бригад ВСУ выводят из Красного Лимана в тыловые районы, так как киевский режим осознал, что не удержит город.