ТАСС: переброшенный к Храповщине разведбат ВСУ понес большие потери

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в район Храповщины Сумской области 8-й отдельный разведывательный батальон, он уже понес существенные потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В феврале 8-й отдельный стрелковый батальон ВСУ был переформатирован в отдельный разведывательный батальон и переподчинен 8-му десантно-штурмовому корпусу. В марте подразделения 8-го отдельного разведывательного батальона были переброшены в район Храповщины, где уже понесли существенные потери», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что переформатирование стрелкового батальона никак не отразилось на комплектовании, которое осуществляется исключительно за счет мобилизованных украинцев.