В Пензенской области ПВО за ночь сбила три беспилотника

Мельниченко: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника в Пензенской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника на территории Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В понедельник вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.

«Ночью на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ сбиты три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет», — написал Мельниченко в канале на платформе Мах.

Глава региона добавил, что беспилотную опасность и план «Ковер» на территории области отменили.