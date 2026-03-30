Tasnim: в Тебризе на нефтехимическом заводе потушили пожар

Работы по ликвидации возгорания, произошедшего после авиаудара Израиля и США, заняли несколько часов, сообщило агентство.

КАИР, 30 марта. /ТАСС/. Пожар на нефтехимическом предприятии в городе Тебризе на северо-западе Ирана потушили, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, работы по ликвидации возгорания, произошедшего после авиаудара Израиля и США, заняли несколько часов. Выбросов токсичных веществ в атмосферу в результате пожара не зафиксировано. О пострадавших и жертвах также не сообщается. Специалисты оценивают нанесенный заводу ущерб.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.