WSJ: США изучают вариант наземной операции с вывозом из Ирана запасов урана

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант, предполагающий проведение в Иране наземной военной операции с вывозом из страны запасов обогащённого урана, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
В статье отмечается, что речь идёт о сложной и рискованной миссии с заброской на иранскую территорию американских сухопутных войск на срок от нескольких дней. Авторы публикации утверждают, что глава Белого дома положительно относится к возможности осуществления такого плана.
Вместе с тем в Вашингтоне пытаются оценить уровень опасности, которым подвергнутся американские солдаты. Подчеркивается, что окончательное решение Трампом не принято. Кроме того, по информации издания, президент распорядился оказать давление на Иран, чтобы власти исламской республики добровольно передали США около 450 кг обогащённого урана. Это должно стать одним из условий прекращения американской военной операции на Ближнем Востоке.
Напомним, 24 марта интернет-газета The Times of Israel проинформировала, что американские власти в своём плане по выходу из конфликта с Ираном, в частности, потребовали от Тегерана демонтировать ядерный потенциал исламской республики и отдать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) запасы обогащённого урана.